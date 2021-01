Mark Zuckerberg: 'Niente più suggerimenti di gruppi politici su Facebook'

L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha dato il via ad un processo di "depolicizzazione" del suo social network. In un annuncio che sta facendo molto discutere ed ha aperto un dibattito tra gli utenti, il CEO ha spiegato che il social non suggerirà più gruppi politici agli scritti.

"Abbiamo intenzione di mantenere i gruppi civici e politici al di fuori dei suggerimenti per un lungo periodo di tempo" ha spiegato il giovane CEO, il quale ha anche osservato che questa novità sarà espansa a livello mondiale.

Mr.Facebook, inoltre, ha anche spiegato che il suo social network ridurrà in generale la visualizzazione di contenuti politici nel news feed degli utenti. Obiettivo di questa decisione è "abbassare i toni e scoraggiare conversazioni divisive".

La mossa potrebbe essere indirettamente collegata a quanto avvenuto negli Stati Uniti negli ultimi tempi, ed in particolare lo scorso 6 Gennaio quando un gruppo di sostenitori di Donald Trump ha assalito il Congresso americano.

Facebook infatti ha inizialmente impedito la creazione di eventi intorno all'area di Capitol Hill, dopo di che ha anche bloccato l'account di Donald Trump a tempo indeterminato, scatenando reazioni contrastanti tra gli utenti ed anche tra gli avversari politici dello stesso Trump.

Negli ultimi anni però molti hanno mosso critiche a Facebook e hanno puntato il dito contro i social per i toni inaspriti.