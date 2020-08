Mark Zuckerberg non le manda a dire ad Apple: 'blocca l'innovazione'

In seguito al blocco dell'aggiornamento dell'app di Facebook che esplicitava le commissioni trattenute da Apple, è direttamente Mark Zuckerberg, CEO dell'azienda dietro al popolare social network, a prendere la parola.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e Buzzfeed News, in un meeting virtuale interno alla società, che avrebbe coinvolto circa 50.000 dipendenti, Zuckerberg non le ha di certo mandate a dire in merito alle recenti decisioni prese dall'azienda di Cupertino. Ricordiamo, infatti, che ultimamente ci sono stati diversi "battibecchi" tra Facebook e la società di Tim Cook, dall'arrivo di Facebook Gaming senza giochi su iOS fino alla succitata volontà di esplicitare il 30% di commissioni trattenuto da Apple.

Stando a varie fonti internazionali, il CEO di Facebook avrebbe affermato che le pratiche adottate dell'azienda di Cupertino, per quanto riguarda ciò che viene pubblicato sull'App Store, "bloccano l'innovazione e la concorrenza, consentendo ad Apple di chiedere quelle commissioni da monopolio". Inoltre, Zuckerberg avrebbe aggiunto che si sta parlando di innovazioni che potrebbero realmente avere un impatto positivo sulla vita delle persone.

Per il resto, il CEO di Facebook sarebbe entrato anche nel dettaglio della "faida" che vede coinvolta Epic Games, definendo la volontà di Apple di "bloccare" l'Unreal Engine come "una mossa estremamente aggressiva". Per completezza, vi ricordiamo che è giusto di qualche ora fa la notizia della chiusura dell'account sviluppatore di Epic Games legato all'App Store. Insomma, sembra proprio che si parlerà ancora per molto tempo di questa vicenda.