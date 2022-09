Mark Zuckerberg papà per la terza volta: l'annuncio su Facebook con una foto

Meta sta vivendo un periodo non positivo, ma Mark Zuckerberg ha da sorridere. Il CEO del colosso dei social network, infatti, ha annunciato tramite un post pubblicato sul suo profilo ufficiale che la moglie Priscilla Chan è in attesa del terzo figlio.

“Felice di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina l’anno prossimo” si legge nella didascalia che accompagna la fotografia in cui Zuckerberg è in posa con la moglie e le posa una mano sulla pancia.

Inutile dire che il post ha subito ricevuto migliaia di commenti e di reaction, e tutti hanno voluto dare i loro auguri alla coppia, sposata da 10 anni.

Mark e Priscilla hanno già due figli: la primogenita si chiama Maxima ed ha sette anni, mentre August ha cinque anni.

Il 2022 è stato un anno non positivo per Zuckerberg che ha visto dimezzarsi il suo patrimonio: qualche giorno fa su queste pagine abbiamo infatti indicato come il CEO di Meta avesse iniziato l’anno con un patrimonio netto i 125 miliardi di Dollari, mentre ora la fortuna personale dell’imprenditore è crollata a 70 miliardi di Dollari, complice anche lo spostamento del focus verso il metaverso, oltre che il crollo delle borse legato all’inflazione che sta colpendo le principali economie.