Mark Zuckerberg: ecco perché si sta discutendo di un bunker alle Hawaii

Le grandi figure del mondo Tech sono sempre avvolte da un "alone di mistero", con gli appassionati alla costante ricerca di indizi in merito a quali saranno le prossime mosse. Tra realtà e fantasia, tra i nomi maggiormente al centro del "gossip tecnologico" c'è quello di Mark Zuckerberg, che si starebbe ora facendo costruire un bunker alle Hawaii.

Una delle prime fonti a indicare la questione, a dicembre 2023, è stata Wired (tutto è però stato successivamente rilanciato anche, ad esempio, dal Guardian), che mediante un articolo a firma Guthrie Scrimgeour ha investigato sul presunto "complesso top-secret delle Hawaii di Mark Zuckerberg". Quest'ultimo viene definito come "un vasto complesso da 100 milioni di dollari alle Hawaii, completo di piani per un enorme bunker sotterraneo".

Stando alla dettagliata indagine di Wired, Zuckerberg starebbe portando avanti l'enorme progetto nell'isola hawaiana di Kauai, tanto che, tra i centri turistici di Kapaa e Hanalei, è stato innalzato un muro alto 6 piedi (circa 1,8 metri), con tanto di guardie che sorvegliano il cancello d'ingresso e controllano le spiagge circostanti. Centinaia di lavoratori stanno facendo "avanti e indietro" nella struttura, ma nessuno può rilasciare dichiarazioni in merito a cosa si sta costruendo (tra l'altro, più di qualcuno sarebbe stato licenziato per aver pubblicato foto dei lavori sui social).

Tuttavia, Wired, citando dichiarazioni ottenute da fonti anonime descritte come a conoscenza dei fatti, nonché registri pubblici e documenti giudiziari, spiega che quel terreno è stato acquisito da Zuckerberg nel 2014. Per il momento, però, non si hanno informazioni ufficiali in merito alla costruzione del complesso, che si estende per 1.400 acri. La proprietà sembra avere il nome di Koolau Ranch e includere, a livello di progettazione, un rifugio sotterraneo di 5.000 piedi quadrati (con tanto di scorte di energia e cibo).

Va detto, però, che c'è ancora del "mistero" attorno al complesso. Sembra infatti che a livello locale stiano circolando voci esagerate in merito all'effettiva utilità del progetto, tanto che la popolazione starebbe discutendo persino di "una vasta città sotterranea", nonché di un "bunker postapocalittico". Ovviamente, tornando con i piedi per terra, il complesso non sembra nulla di tutto ciò. Tuttavia, quel che è certo è che ciò che sta avvenendo nel terreno di Zuckerberg alle Hawaii non sta passando inosservato (potreste voler dare un'occhiata al link in fonte per maggiori dettagli).