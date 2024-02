Mark Zuckerberg ha provato Vision Pro, ma non ha dubbi: 'Quest 3 è migliore'

A quanto pare, non solo i dirigenti Microsoft hanno provato Apple Vision Pro. Anche l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha avuto modo di mettere le mani sul computer spaziale ed in un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram fa il punto.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, il CEO del gruppo americano non ha dubbi: dopo aver provato Apple Vision Pro “non solo penso che Quest abbia il miglior rapporto qualità-prezzo, ma penso che Quest sia il prodotto migliore”.

Nella clip, Zuckerberg mette in evidenzia anche i compromessi a cui è scesa Apple per il suo Vision Pro: ad esempio, afferma che Quest 3 pesa 120 grammi in meno, il che lo rende più comodo da indossare soprattutto nelle sessioni più lunghe, ma consente un movimento maggiore grazie alla mancanza di una batteria cablata (che è un aspetto criticato da molti utenti di Vision Pro) ed offre un campo visivo più ampio rispetto alla controparte Apple. Zuck però si sofferma anche sui controller fisici di Quest 3 ed il sistema di tracciamento della mano che etichetta come “migliori”, sebbene si dica un fan dell’eye tracking in alcuni casi. A riguardo, il CEO di Facebook afferma che questa funzione tornerà nei futuri visori Meta dopo il debutto Quest Pro. A riguardo, nella giornata di ieri è emerso uno studio secondo cui oltre la metà delle app di Vision Pro sono a pagamento.

Ovviamente, Zuckerberg pone l’accento anche sulla libreria di contenuti immersivi che è migliore su Quest rispetto a Vision Pro, che però secondo la sua visione rappresenta un dispositivo d’intrattenimento migliore. Infine, non poteva mancare un excursus sul prezzo: “Apple Vision Pro è sette volte più costoso del Quest 3” sottolinea il CEO.