Mark Zuckerberg sempre più ricco: il patrimonio supera i 100 miliardi

Continua a crescere il patrimonio del fondatore di Facebook. Come osservato dall'ANSA, con l'ultimo aggiornamento del Bloomberg Bilionaires Index è stato certificato l'ingresso di Mark Zuckerberg nel club dei 100 miliardi di Dollari, una cifra esorbitante ma che comunque tiene a distanza il giovane CEO da magnati come Jeff Bezos o Bill Gates.

Il patròn di Amazon infatti resta l'uomo più ricco al mondo con 190 miliardi di Dollari di ricchezza, mentre l'ex CEO di Microsoft e filantropo Bill Gates è a quota 120 miliardi di Dollari.

L'ultimo incremento del patrimonio di Zuckerberg, che da inizio anno ha guadagnato oltre 20 miliardi di Dollari, è dovuto all'andamento del titolo di Facebook, che a seguito del debutto dei Reels su Instagram (ovvero quelli che si configurano essere i principali concorrenti di TikTok) ha riportato un +6%. Il lancio, osservano gli esperti dell'ANSA, è avvenuto in un momento in cui il social di ByteDance è al centro del fuoco incrociato di Trump e della sua amministrazione, che proprio la scorsa notte ha firmato l'ordine esecutivo che prevede il ban entro 45 giorni.

Tornando alla classifica di Bloomberg, Bezos ha riportato un aumento del capitale personale di 75 miliardi di dollari, che ha beneficiato anche dell'ultima trimestrale da record di Amazon.