Mark Zuckerberg si schiera con Elon Musk e ne approfitta per attaccare nuovamente Apple

Negli ultimi tempi, gli attacchi di Mark Zuckerberg ad Apple si sono fatti sempre più frequenti, ed il CEO di Meta ha colto la palla al balzo ed ha approfittato della diatriba tra Elon Musk e la Mela per scagliarsi nuovamente contro quest’ultima.

In occasione del DealBook Event organizzato dal New York Times, Zuckerberg ha nuovamente preso di mira Apple ed ha parlato della questione App Store sollevata dal CEO di Twitter: ”Apple si è in qualche modo individuata come l’unica azienda che sta cercando di controllare unilateralmente quali app devono arrivare su un dispositivo. Non penso che sia un posto sostenibile o buono dove stare” ha affermato papà di Meta, che ha elogiato l’approccio di Google. Parlando del motore di ricerca, Zuckerberg ha affermato che ”ha sempre fatto in modo che tu possa eseguire il sideload e avere altri app store e lavorare direttamente con i produttori di telefoni. Questo è stato anche il nostro impegno nel modo in cui abbiamo costruito la nostra realtà virtuale e ciò che intendiamo fare con i nostri visori AR”.

Su Apple Zuckerberg è stato molto duro, e sempre parlando dell’App Store ha affermato che “c’è un conflitto d’interessi, che va oltre la difesa degli interessi delle persone”.

Il botta e risposta con l’imprenditore sudafricano però è durato davvero poco, dal momento che Elon Musk ha incontrato Tim Cook all’Apple Park.