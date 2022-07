Mark Zuckerberg è sicuro: 'Il futuro di Internet dipenderà da battaglia tra Meta e Apple'

La confusione di Meta tra realtà virtuale e social network, in un futuro che vuole plasmare attorno al suo metaverso, vede il CEO Mark Zuckerberg convinto di una cosa: il destino di Internet dipenderà dall’esito di una battaglia tra Apple e Meta per il metaverso stesso.

Stando a un file audio ottenuto da The Verge e registrato durante una riunione aziendale svolta a inizio luglio 2022, il fondatore di Facebook ritiene che Apple e Meta siano in una “competizione filosofica molto profonda” per la costruzione del metaverso, per il quale le due società hanno due visioni piuttosto diverse. Da una parte, la Mela sta procedendo con cautela nel settore; dall’altra, Meta si sta focalizzando proprio su di esso.

Per Zuckerberg, i due giganti sarebbero prossimi a scontrarsi nella vendita di hardware per realtà aumentata e VR, e l’esito di questa “gara” dovrebbe determinare la direzione in cui andrà Internet. Egli ha poi aggiunto: “Questa è una competizione di filosofie e idee, dove loro [Apple, ndr] credono che facendo tutto da soli e integrandosi strettamente possano costruire una migliore esperienza del consumatore. E crediamo che ci sia molto da fare nella specializzazione tra diverse aziende e [che] consentirà l'esistenza di un ecosistema molto più ampio”.

Nella stessa registrazione il CEO di Meta dichiara quindi che non è chiaro se il metaverso sia destinato a mantenere un ecosistema aperto o chiuso, e che il futuro del metaverso non è già scritto: “Penso che parte del nostro lavoro sia continuare a guidare la ricerca. Stiamo facendo VR, stiamo facendo AR. Vogliamo che più persone possibili interagiscano con tali tecnologie”.

Si tratta ovviamente di dichiarazioni che il pubblico potrebbe percepire come esagerate, ma che chiariscono la visione competitiva che ha Mark Zuckerberg nel settore di cui vuole essere pioniere. Chissà come si evolverà la situazione, specie che ora che il prezzo di Oculus Quest 2 è aumentato di 100 Dollari.