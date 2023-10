Mark Zuckerberg spiega il futuro del mondo in poche parole: ecco la sua visione

In seguito alle importanti novità del Metaverso (sì, ora si punta al fotorealismo), Mark Zuckerberg sta rilasciando diverse interviste non di poco conto. Un aspetto interessante risiede nel fatto che, in una di queste, il più conosciuto fondatore di Facebook ha deciso di spiegare in poche parole come vede il futuro del mondo.

A tal proposito, a partire dal minuto 1:00:30 dell'intervista al CEO di Meta pubblicata nella giornata del 27 settembre 2023 sul canale YouTube ufficiale di The Verge, l'intervistatore Alex Heath, Deputy Editor, fa notare a Zuckerberg che, in seguito ai recenti annunci, le persone si stanno chiedendo dove vuole arrivare Meta con tutto ciò.

A questo punto, Zuckerberg decide di spiegare la sua visione in poche parole: "Sono abbastanza ottimista sia in merito alla realtà aumentata che relativamente alla realtà virtuale. Penso che gli occhiali AR saranno i nuovi smartphone, visto che le persone li utilizzeranno camminando. La realtà virtuale sarà invece qualcosa di simile a come oggi vediamo una workstation o un televisore: una tecnologia da utilizzare quando si vuole ottenere una maggiore fedeltà, nonché per avere un'esperienza più ricca in generale.

Le persone non cammineranno per strada indossando un visore VR. Voglio dire, non è questo il futuro a cui stiamo lavorando, o perlomeno spero non sia questo. Penso in ogni caso che ci sia un pregiudizio generale, o magari riguardante solamente il settore Tech, in cui si pensa che solamente la strada degli occhiali AR, i nuovi smartphone, abbia un valore.

Bisogna però pensare che là fuori ci sono tonnellate di televisori, così come ci sono molte persone che passano parecchio tempo utilizzando il proprio PC per lavorare. Penso quindi che anche la VR sarà abbastanza importante, anche se non ci sono dubbi sul fatto che sul lungo periodo il mercato più grande sarà quello degli occhiali smart". Potete recuperare le dichiarazioni integrali di Zuckerberg direttamente mediante il player presente qui sopra. Insomma, il CEO di Meta ha voluto spiegare una volta per tutte la direzione verso cui sta andando, dal suo punto di vista, il mondo.