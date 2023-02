Mark Zuckerberg svela dettagli su Meta Quest 3: si punta sui colori

Nonostante gli elevati costi del Metaverso, Zuckerberg e soci non sembrano avere la minima intenzione di mollare il colpo. In questo contesto, sono arrivate delle dichiarazioni importanti sul futuro dei visori.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nell'ambito di una recente conference call con gli investitori, il CEO di Meta ha confermato quanto si discute ormai da tempo: il visore next gen lato consumer arriverà nel corso del 2023. Non si conosce esattamente quale sarà l'effettivo collocamento sul mercato, ma quel che sembra chiaro è che il prezzo sarà molto inferiore rispetto a quello di Quest Pro.

Tuttavia, l'aspetto interessante emerso in questa sede è relativo al passthrough video full-color. Sì, Zuckerberg ha spiegato che, nonostante il prezzo maggiormente rivolto ai consumatori, il visore di futura generazione di Meta, ergo il probabile Meta Quest 3, potrà comunque accedere alla funzionalità Meta Reality, ovvero al passthrough del colore per la Mixed Reality (niente più bianco e nero).

Insomma, una tecnologia interessante approderà lato consumer, a quanto pare già nel corso dei prossimi 10 mesi. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli, ma per ora potreste voler approfondire quanto offerto dal già disponibile Meta Quest Pro, così da farvi un'idea più dettagliata in merito a ciò a cui si sta facendo riferimento.