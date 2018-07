Mark Zuckerberg è il terzo uomo più ricco del mondo. Superato Warren Buffett

Jeff Bezos di Amazon è ancora lontano, e probabilmente lo sarà per un bel pò, ma intanto Mark Zuckerberg, fondatore ed amministratore delegato di Facebook, continua a riportare aumenti del proprio patrimonio. Secondo le ultime notizie pubblicate da Bloomberg, il capitale del giovane programmatore americano sarebbe aumentato ulteriormente.

In totale, il patrimonio di Mr.Facebook è stimato intorno ai 81,6 miliardi di Dollari, una cifra che ha permesso lui di superare quello che è da sempre un oracolo e simbolo della ricchezza: Warren Buffett, il quale è stato staccato di 373 milioni di Dollari.

La notizia, come dicevamo poco sopra, è stata pubblicata dalla popolare agenzia di stampa americana, secondo cui il recupero di Zuckerberg su Warren Buffett, con conseguente sorpasso, sarebbe stato possibile grazie all'andamento registrato dal titolo di Facebook in borsa negli ultimi tempi, quando è cresciuto del 2,4 per cento a seguito degli scandali riguardanti la privacy, tra cui quello che ha avuto come protagonista Cambridge Analytica, che secondo molti avrebbe potuto minare il futuro della piattaforma online.

Interessante anche notare, che grazie al sorpasso di Zuckerberg ai dati di Buffett, per la prima volta in assoluto nella storia, le prime tre posizioni di questa particolare classifica sono occupate da altrettante persone legate al mondo hi-tech e la Silicon Valley. Al primo posto figura ormai da tempo Jeff Bezos, con un patrimonio di 142 miliardi di Dollari, mentre la seconda posizione è occupata dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, fermo a 94,2 miliardi di Dollari.