Mark Zuckerberg tira dritto sul metaverso: 'renderà il modo di comunicare più ricco'

Il 2022 di Meta non è stato positivo a livello finanziario, e la società è stata oggetto di varie critiche anche da parte degli analisti per gli investimenti sul metaverso. Il CEO della compagnia, Mark Zuckerberg, però non sembra essere turbato.

Parlando al DealBook Summit a New York City, l’evento organizzato dal New York Times, il giovane CEO si è detto ancora ottimista sul metaverso in quanto l’orizzonte è lungo, “da cinque a dieci anni”.

Specificando che “lo scetticismo non mi preoccupa troppo”, Zuckerberg è sceso nei dettagli degli investimenti che sta portando avanti la divisione Reality Labs di Meta, ed ha svelato che questa si concentra sulla ricerca e sviluppo dei progetti legati al metaverso in tre grandi categorie: realtà virtuale, realtà aumentata e piattaforme social.

Il focus della compagnie, nonostante gli investimenti, non è cambiato ed il CEO ha rivendicato che Meta trascorre l’80% del suo tempo a concentrarsi sulla suite di app social (che include Instagram, Facebook, Whatsapp ed altri) e la restante parte su progetti dedicati al metaverso.

Un metaverso che, secondo Zuckerberg, “renderà il modo di comunicare più ricco e coinvolgente”, anche se non è entrato nei dettagli.

Non sono mancati i mea culpa, ed il CEO di Meta ha riconosciuto che la società ha bisogno di operare con “più efficienza e disciplina nel breve termine” poichè i problemi macroeconomici hanno costretto l’azienda a ridurre le spese.