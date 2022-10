Mark Zuckerberg tira dritto sul metaverso: 'nostro lavoro riconosciuto tra un decennio'

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte, in cui Meta ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, Mark Zuckerberg si è soffermato ovviamente sul metaverso, anche alla luce delle critiche ricevute dagli investitori di Meta negli scorsi giorni.

Pur riconoscendo che “alcune persone potrebbero non essere d’accordo con gli investimenti che stiamo portando avanti”, il CEO ha voluto sottolineare l’importanza del progetto, e si è detto sicuro del fatto che “tra un decennio la gente si guarderà indietro e riconoscerà il lavoro che stiamo portando avanti”.

Tuttavia, i critici hanno voluto ancora una volta osservare come un decennio sia un lasso di tempo estremamente ampio, che potrebbe portare ad ingenti danni economici alla società. Nell’ultimo trimestre, la divisione Reality Labs di Meta ha perso 3,7 miliardi di Dollari, per un totale di 9,4 miliardi di Dollari per l’anno. Nel Q3 2022 le entrate sono state pari a solo 285 milioni di Dollari, con un calo di quasi il 50% da attribuire principalmente alle vendite scarse di Meta Quest 2 che in estate ha riportato un aumento del prezzo di 100 Dollari. A questo punto bisognerà vedere che tipo di impatto avrà sull’economia di Meta il Meta Quest Pro che è in arrivo questa settimana ad un prezzo che può arrivare a 1.499 Dollari.

Dopo l’annuncio della trimestrale, il titolo di Meta ha riportato un calo del 20%, a continuo di un 2022 non iniziato nel migliore dei modi.