Mark Zuckerberg in visita a Torino: il cioccolato italiano approda nel metaverso

A poche ore all’approdo di Spotify nel metaverso, arriva la notizia che anche il cioccolato italiano di Torino è pronto ad arrivare nel mondo virtuale. Il CEO di Meta, Mar Zuckerberg, infatti, in questi giorni è stato in visita in Italia insieme alla moglie Priscilla Chan.

I due hanno visitato la Cioccolateria Peyrano insieme al presidente di Exor John Elkann ed il CEO di Peyrano Alessandro Pradelli. i due hanno accompagnato Mark e Priscilla presso il laboratorio dell’azienda e gli hanno fatto degustare le praline torinesi. Alla fine della visita, la coppia ha ricevuto l’Interoperabile Hot Chocolate Kit, un kit che permette di creare una cioccolata calda Peyrano sia nel mondo reale che nel metaverso.

La parte legata al metaverso del kit è caratterizzata da una serie di prodotti creati ad hoc sulla piattaforma digitale Open Sea: nello specifico, la compagnia ha creato due NFT ad hoc, sebbene gli ultimi dati mostrino un drastico calo delle vendite di NFT rispetto a Settembre 2021.

Zuckerberg, che si è anche concesso una giornata da turista nel capoluogo piemontese, ha osservato che “la sfida sarà capire come portare questi incredibili profumi nel metaverso, visto che la tecnologia non è ancora sviluppata. Ma ci arriveremo”. Insomma, la sfida non è semplice.