Mark Zuckerberg sulla VR: "non voglio che le persone vadano in giro con i visori"

A margine della conference call tenuta la scorsa notte, dove Mark Zuckerberg ha annunciato i nuovi dati su Threads, l’amministratore delegato ha anche parlato della divisione realtà aumentata e virtuale dell’azienda e dell’impatto che potrebbero avere i visori.

Zuckerberg, rispondendo ad alcune domande del neuro scienziato e conduttore di podcast Andrew Huberman, ha affermato senza mezzi termini che non rispecchiano la sua visione le immagini di persone che si filmano mentre prendono una tazza di caffè o fanno le faccende di casa mentre indossano i nuovi visori. “Questo non è certamente il futuro a cui spero di arrivare” ha affermato il numero uno di Meta, il quale ha spiegato che considera i nuovi VR Quest 3 di Meta i successori delle workstation desktop, ma non un’alternativa agli smartphone.

Discorso diverso per i nuovi occhiali di RayBan e Meta, che “saranno come uno smartphone. Si potranno indossare per la gran parte della giornata ed interagire con l’UI molto frequentemente”. Tuttavia, alcuni dati diffusi in passato parlano di una soddisfazione molto bassa per i RayBan Stories da parte degli utenti, al punto che il 90% li ha abbandonati.

Nessuna conferma (o smentita) sulla presunta versione economica di Meta Quest per sfidare Vision Pro di Apple.