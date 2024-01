Mark Zuckerberg vuole creare un'intelligenza artificiale generale (AGI)

Arriva così, in una apparentemente tranquilla serata italiana della seconda metà di gennaio 2024, quella che sembra essere una "dichiarazione di intenti" da parte del CEO di Meta. Infatti, in un'intervista rilasciata a The Verge, Mark Zuckerberg ha spiegato di voler creare un'intelligenza artificiale generale.

Abbiamo già spiegato in passato su queste pagine che cos'è una AGI, ma è bene ribadirlo: si fa riferimento a un livello di intelligenza artificiale in grado di apprendere un qualsiasi compito intellettuale che può essere imparato dall'essere umano. In parole povere, si fa riferimento a quello che più di qualche figura chiave del settore ritiene sia l'obiettivo più avanzato che ci si possa prefiggere in questo campo.

In ogni caso, come ben potete immaginare, di certo Zuckerberg non è l'unico a porsi questo tipo di obiettivo, dato che è già da tempo che personalità come Sam Altman (CEO di OpenAI) e Demis Hassabis (CEO di Google DeepMind) fanno riferimento alla potenziale creazione di un'intelligenza artificiale generale nelle loro apparizioni pubbliche.

Tuttavia, il fatto che Zuckerberg rilasci un'intervista di questo tipo, indicando una precisa volontà per il lungo periodo, non passa di certo inosservata. In ogni caso, ai microfoni di The Verge (trovate l'intervista integrale nel link in fonte), il CEO di Meta ha detto di non avere ancora ben chiare le tempistiche con cui si potrebbe raggiungere il livello di AGI, ma di certo quello che vuole è "fare parte della gara".

Per fare questo, Zuckerberg ha spiegato di aver voluto "accelerare un po' il processo", spostando FAIR, ovvero il gruppo di Meta legato alla ricerca in campo di intelligenza artificiale, nella stessa parte della compagnia in cui risiede il team dedicato ai servizi di IA generativa per le applicazioni di Meta. In parole povere, il CEO vuole lanciare il prima possibile a un vasto numero di utenti, quelli che popolano le piattaforme social della sua azienda, le novità in ambito IA realizzate dal suo team.

"Pensiamo che, per costruire i prodotti che vogliamo costruire, risulti necessario proseguire nei lavori pensando all'intelligenza artificiale generale", ha affermato Zuckerberg. Come fatto notare anche da The Verge, quelle del CEO di Meta sembrano dichiarazioni effettuate anche per cercare di attirare l'attenzione dei migliori ricercatori sulla piazza, in un momento in cui le grandi aziende del mondo Tech si stanno contendendo i dipendenti più validi.

Insomma, la strada verso l'AGI non è ancora ben delineata (tanto che anche lo stesso Zuckerberg sembra essere indeciso sulla definizione, così come sull'eventuale rilascio open source). Quel che è certo, però, è che tra le aziende che "si daranno battaglia" in questo senso ci sarà anche Meta. D'altronde, entro la fine del 2024 quest'ultima possiederà ben 340.000 GPU NVIDIA H100, ovvero il chip più "in voga" in ambito IA. Inoltre, è già in corso l'addestramento del modello Llama 3 e adesso, anche a livello comunicativo, si sta spostando in modo importante il focus sulla questione AGI. Ma il Metaverso? "Non so come affermare in modo più inequivocabile che continuiamo a concentrarci su Reality Labs e sul Metaverso", dice Zuckerberg a The Verge.

"Vede un futuro in cui i mondi virtuali saranno generati dall'intelligenza artificiale e pieni di personaggi IA che accompagneranno le persone reali. Dice che quest'anno arriverà una nuova piattaforma per consentire a chiunque di creare i propri personaggi IA e distribuirli sulle app social di Meta. Forse, suggerisce, queste IA saranno persino in grado di pubblicare i propri contenuti sui feed di Facebook, Instagram e Threads", si legge nella conclusione dell'articolo di The Verge a firma Alex Heath. Staremo a vedere.