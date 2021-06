Mars Genesis: è ora possibile acquistare dei 'pezzi' di Marte e investire su di essi

Sei un grande fan di Marte e degli NFT? Allora senza alcun dubbio il progetto "Mars Genesis" ti piacerà! Il modello è simile a quanto visto con il progetto Earth 2. In poche parole il Pianeta Rosso è stato virtualmente diviso in delle carte (in totale ci sono 10mila lotti) ed è possibile comprarle e ottenere un "certificato di proprietà".

Poiché la carta si trova sotto forma di NFT, convalidata attraverso blockchain, gli unici proprietari sarete voi (ecco, nello specifico, cos'è un NFT). Così come una qualsiasi "proprietà immobiliare", il valore della carta potrebbe aumentare (o anche diminuire). In che modo? Ovviamente attraverso le scoperte e le imprese che saranno effettuate in futuro.

Ad esempio, infatti, se in una coordinata specifica si dovesse scoprire la presenza della vita, il valore della carta schizzerebbe alle stelle; lo stesso vale se venisse trovata l'acqua o se nel luogo sbarcasse una missione proveniente dalla Terra. Non verranno distribuite più carte in futuro, perché la suddivisione di Marte è già avvenuta... l'unico modo per ottenere proprietà qualora dovessero finire è acquistandole da un proprietario.

Attualmente gli acquisti vengono fatti in Ethereum: la carta meno costosa si può comprare a 0,15 Ethereum (circa 200 euro dal momento in cui scriviamo) fino ad arrivare a 0,5 Ethereum (circa 700 euro). Come viene calcolata la differenza di prezzo? In base alle "caratteristiche delle carte". Le zone che hanno una temperatura ottimale, delle grandi possibilità di avere dell'acqua liquida e offrono un luogo perfetto per la colonizzazione ovviamente costano di più.

Insomma, sicuramente un progetto che può essere considerato interessante (questo è il sito ufficiale di Mars Genesis) ma che è da ritenersi fine a se stesso e un "semplice" modo per investire i propri risparmi. Ne vale la pena? Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.