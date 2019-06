Il Mars Helicopter si avvicina a grandi passi a volare su Marte

Il Mars Helicopter, che la NASA ha intenzione di mandare su Marte nel 2020 insieme al rover che dovrà condurre dei test sul pianeta rosso, ha concluso con successo un altro test importante.

Come affermato dall'Agenzia Spaziale Americana sul proprio blog ufficiale, l'elicottero ha superato una serie di test definiti "chiave" ed è pronto per volare su Marte, insieme al rover.

Il Mars Helicopter, come ampiamente affermato dalla NASA in passato, non ha alcuno strumento scientifico. Il suo scopo sarà di confermare che l'atmosfera marziana (che ha l'1% della densità di quella terrestre) è in grado di supportare i voli motorizzati. Inoltre, la NASA vuole anche dimostrare che è possibile controllare veicoli aerei su grandi distanze interplanetarie.

All'interno dell'elicottero è anche presente una fotocamera che dovrà scattare immagini a colore ed alta risoluzione che documenteranno in maniera più precisa il pianeta rosso.

All'inizio dell'anno il JPL ha condotto alcuni test dell'elicottero in un ambiente marziano simulato, a temperature inferiori a -130 gradi Fahrenheit, ed è stato fatto volare in una camera a vuoto per simulare l'aria marziana. Altre prove sono state effettuate per garantire che l'elicottero sia in grado di sopravvivere alle condizioni che si andranno a creare al momento del lancio sul razzo che lo dovrà trasportare su Marte.

La missione Mars 2020 è in programma per il lancio a luglio 2020, con arrivo su Marte il 18 Febbraio 2021.