Il Mars Helicopter della NASA fa un ultimo giro sulla Terra prima di farlo su Marte

La NASA non si fa abbattere dalla crescente epidemia da COVID-19 che ha colpito pesantemente gli Stati Uniti, e continua a svolgere i lavori sul prossimo rover che andrà a visitare il Pianeta Rosso. La prossima missione su Marte, infatti, porterà quello che dovrebbe diventare il primo velivolo a volare su un altro pianeta.

Il lancio dell'elicottero è previsto a luglio con il nuovo rover, soprannominato Perseverance, come progetto aggiuntivo per la missione primaria Mars 2020. La NASA si sta ancora impegnando per rispettare la data di lancio, nonostante le continue chiusure promosse per rallentare la diffusione del COVID-19.

Tutti i componenti della missione stanno venendo sottoposti a dei test finali di pre-lancio presso il Kennedy Space Center della NASA. Tra questi componenti è presente, ovviamente, anche l'elicottero. I recenti test sul velivolo hanno esaminato perfino la rotazione delle pale per l'ultima volta prima del lancio, durante il quale ha raggiunto 50 rotazioni al minuto, secondo quanto dichiarato.

La finestra di lancio estiva della missione Mars 2020 è una delle massime priorità della NASA anche se gran parte dei centri dell'agenzia sono attualmente chiusi. A causa del difficile allineamento di Marte e Terra, se l'agenzia manca la finestra di lancio quest'estate, dovrà attendere due anni prima di poter riprovare, stesso destino che è recentemente toccato anche all'ESA.