Il Mars Reconnaissance Orbiter immortala Curiosity dall'alto della superficie marziana

HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), una fotocamera ad alta risoluzione installata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, è riuscita a catturare una suggestiva foto del panorama marziano dell'alto, immortalando anche il suo "collega", il rover Curiosity.

La foto (visibile meglio in calce all'articolo), mostra il rover che esamina una località chiamata Woodland Bay. Una delle tantissime località visitate sul Monte Sharp, una montagna di cinque chilometri all'interno del Cratere Gale.

L'immagine è stata scattata il 31 maggio 2019. Il puntino luminoso è la testa di Curiosity, conosciuta dagli esperti come "albero di telerilevamento". Nel momento in cui l'immagine è stata acquisita, la testa del rover era posizionata a 65 gradi in senso antiorario a nord.

Questo non è per nulla uno scatto facile. Affinché la fotocamera possa vedere il riflesso del rover infatti, il Sole e il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) devono trovarsi nelle posizioni giuste, quasi allineate.

Attualmente Curiosity è alla ricerca dell'acqua sul Pianeta Rosso, ma sta anche studiando la composizione e la morfologia di Marte. Recentemente, il rover ha anche perforato la superficie del pianeta, sempre all'interno del Cratere Gale, prendendosi anche il tempo di scrutare il cielo e le nuvole.

A far compagnia a Curiosity in futuro arriverà il Mars 2020, con il lancio previsto per l'estate dell'anno prossimo, avrà il compito specifico di studiare l'abitabilità del pianeta, investigare sul suo passato e trovare tracce di vita biologica.