Su Marte in almeno 10 rocce sono state trovate prove di molecole organiche

Il rover Perseverance della NASA ha scoperto una varietà di molecole organiche in un cratere marziano, secondo un recente studio. Queste molecole (composte da carbonio e spesso includono altri elementi come idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo) sono spesso considerate come "mattoni" della vita, rendendo la loro scoperta eclatante.

Quest'ultime sono considerate i "mattoni della vita" ma fermate l'entusiasmo perché possono essere create anche da processi non legati alla vita. "Come scienziati planetari e astrobiologi, siamo molto cauti nel fare affermazioni, perché affermare che la vita sia la fonte di molecole organiche o possibili biosignature è un'ipotesi di ultima istanza, il che significa che avremmo bisogno di escludere qualsiasi origine non biologica", ha affermato Sunanda Sharma, scienziata planetaria presso il California Institute of Technology a Pasadena.

Nel febbraio 2021, il rover Perseverance è atterrato all'interno del cratere Jezero, il sito di un antico bacino lacustre che precedenti studi suggerivano avesse un alto potenziale di abitabilità passata. Il fondo del cratere (che potrete stampare in 3D) possiede argilla e altri minerali capaci di preservare i materiali organici.

Gli scienziati hanno quindi esaminato i dati provenienti dallo strumento SHERLOC a bordo di Perseverance, il primo su Marte in grado di mappare e analizzare molecole organiche a scala fine, e hanno trovato segni di molecole organiche in tutti i 10 obiettivi perforati dal rover marziano. Questi composti organici sembravano per lo più collegati a minerali legati all'acqua e coprono un lasso di tempo da 2,3 miliardi a 2,6 miliardi di anni fa.

Per capire se le molecole siano collegate alla vita passata, però, occorre aspettare altro tempo (e molti altri studi scientifici).