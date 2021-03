Marte sta 'bombardando' il Sistema Solare con la polvere, Terra inclusa

La sonda spaziale Juno della NASA ha scoperto un fenomeno bizzarro mentre si trovava vicino a Giove: nuvole di polvere in rapido movimento, che si allontanano da Marte, stanno bombardando l'intero sistema solare interno, compresa la Terra.

Gli scienziati della NASA hanno notato il fenomeno per la prima volta quando flussi di particelle, che originariamente avevano scambiato per perdite di carburante (ma per fortuna non è stato così), hanno bloccato le telecamere di rilevamento di Juno (che recentemente ha rivelato lo scontro di un meteorite sopra Giove). La scoperta, potrebbe aiutare l'agenzia spaziale europea a tracciare rotte più sicure attraverso il sistema solare.

Gli esperti erano già a conoscenza di nuvole polverose in orbita attorno al Sole, ma presumevano che provenissero da asteroidi o comete lontani e che, gradualmente, si stavano strada nel sistema solare interno. Le telecamere di Juno hanno finalmente scoperto la verità in una nuova ricerca pubblicata sul The Journal of Geophysical Research: Planets.

La polvere marziana arriva perfino nell'atmosfera terrestre. Queste minuscole particelle di polvere potrebbero disturbare i veicoli spaziali, quindi le varie agenzie del pianeta probabilmente cercheranno di utilizzare questa ricerca per evitarle del tutto la prossima volta che avvieranno una nuova missione. Il veicolo della NASA Juno, fortunatamente sta bene e non ha riportato alcun danno.