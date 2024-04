Su Marte è stato trovato un campione molto strano e la NASA sta investigando

Dopo aver visto come produrre più ossigeno su Marte, questa volta uno strano ritrovamento effettuato dal rover Perseverance ha catturato l’attenzione dei ricercatori. Di cosa si tratta?

La NASA ha osservato da vicino una strana roccia su Marte conosciuta come "Bunsen Peak", in onore del picco presente nel Parco Nazionale di Yellowstone, nel Wyoming. Ma perché una "semplice" roccia dovrebbe destare tanto scalpore?

"Una caratteristica della roccia che risaltava nell'immagine, era la faccia quasi completamente verticale direttamente di fronte al rover. Una faccia verticale suscita l'interesse del team scientifico per un paio di ragioni: in primo luogo, una faccia verticale di una roccia potrebbe dare una vista in sezione trasversale di qualsiasi stratificazione chimica o fisica che potrebbe verificarsi nella roccia. In secondo luogo, una parete verticale è solitamente meno ricoperta di polvere, il che è una buona notizia per i nostri strumenti scientifici".

A questo punto è necessario ricordare come gran parte della missione di Perseverance, sia raccogliere campioni di rocce e terreno che potrebbero contenere segni rivelatori di antica vita microbica. Per quanto possa apparirvi strano, rocce come questa potrebbero rappresentare la migliore possibilità di trovarla.

"Per dirla semplicemente, questo è il tipo di roccia che speravamo di trovare quando abbiamo deciso di indagare sul cratere Jezero", ha dichiarato Ken Farley, scienziato del progetto Perseverance al Caltech di Pasadena, in California. Ma cosa la rende così tanto "speciale"?

Esattamente l’11 marzo, Perseverance ha utilizzato il suo strumento di perforazione per raccogliere un campione di roccia di 1,7 x 1 metro per analizzarlo. I risultati hanno da subito dimostrato che si trattava di granuli di carbonato al 75% tenuti insieme da silice "quasi pura".

"Quasi tutti i minerali nella roccia che abbiamo appena campionato sono stati prodotti nell'acqua; sulla Terra, i minerali depositati dall'acqua sono spesso bravi a intrappolare e preservare materiale organico di antiche forme di vita e biofirme. La roccia può persino raccontarci le condizioni climatiche di Marte che erano presenti quando si è formato il pianeta".

Infine, sebbene siano necessarie ulteriori analisi e anche senza scomodare l’enorme deposito di ghiaccio su Marte, il team ritiene che la roccia potrebbe far parte di un antico lago.

"Stiamo ancora esplorando il margine e raccogliendo dati, ma i risultati finora potrebbero supportare la nostra ipotesi che le rocce qui si siano formate lungo le rive di un antico lago", ha aggiunto Briony Horgan, scienziata della Purdue University, a West Lafayette, Indiana.

