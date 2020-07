Marte come non lo avete mai visto: spettacolare tour video in 4K

Stavamo gironzolando per YouTube e, dopo la visione di una serie di filmati legati a Marte, l'algoritmo di BigG ci ha proposto un contenuto pubblicato il 17 luglio 2020, chiamato "New: Mars in 4K". Incuriositi dalla promessa di immagini ad alta risoluzione relative al Pianeta Rosso, abbiamo aperto il video e scoperto un contenuto molto valido.

Infatti, il video pubblicato sul canale YouTube ElderFox Documentaries è una raccolta delle immagini catturate dai vari rover della NASA, da Curiosity a Opportunity, passando per Spirit. Più precisamente, sono stati uniti più scatti, in modo poter scorrere la visuale in video senza perdita di qualità. Inoltre, il contenuto vede anche la presenza di un "narratore", che illustra, in inglese, diverse informazioni interessanti che non tutti potrebbero conoscere sul Pianeta Rosso.

Infatti, mentre nel video si passa da un cratere a un'altra zona desertica, la voce narrante illustra la storia dei rover della NASA atterrati su Marte. In particolare, Opportunity e Spirit, conosciuti anche come i "rover gemelli", in quanto arrivati insieme sul Pianeta Rosso nel gennaio del 2004, hanno avuto due storie molto differenti. Infatti, il primo è riuscito a resistere per molti anni, dato che l'addio definitivo è arrivato nel 2019, in seguito a una violenta tempesta di sabbia. Spirit, invece, ha resistito fino al 2010, quando la NASA ha perso i contatti con il rover. In ogni caso, la missione dei "rover gemelli" è andata ben oltre le aspettative dell'Agenzia spaziale statunitense.

Curiosity è invece più recente, dato che è atterrato su Marte ad agosto 2012 ed è attivo ancora oggi. Tra l'altro, nei piani della NASA, questo rover verrà presto raggiunto da Perseverance, che verrà lanciato tra pochi giorni, ovvero il 30 luglio 2020 (la data può variare, ma manca poco).

Piccola curiosità relativa al video: se vedete alcune colorazioni "strane", dovete sapere che queste ultime sono utilizzate dalla NASA per mettere maggiormente in risalto alcuni elementi e aiutare i geologi nel loro lavoro.