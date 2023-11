Marte continua a sorprendere: guardare cos'hanno scoperto gli scienziati

Il Pianeta Rosso cela misteri che hanno perplesso gli scienziati per anni, ma oggi, grazie a nuove ricerche, iniziamo a svelare alcuni di questi enigmi. Due anni fa, il mondo scientifico rimase sorpreso di fronte alla scoperta che il nucleo di Marte appariva insolitamente grande e leggero, un rompicapo considerando le conoscenze precedenti.

Oggi, grazie a un paio di nuovi studi, gli scienziati propongono una spiegazione a questo fenomeno: un ignoto strato di roccia fusa circonda il nucleo, rendendolo apparentemente più grande di quanto non sia in realtà. Questa scoperta è stata possibile grazie al fatto che Marte è l'unico pianeta, oltre alla Terra, ad aver ricevuto una scansione approfondita del suo interno.

Utilizzando i sensori della sonda InSight della NASA, atterrata sul suolo marziano nel 2018, i ricercatori hanno analizzato le onde sismiche che attraversano le rocce, ottenendo preziose informazioni sulla struttura interna del pianeta. Le analisi hanno rivelato che il nucleo di Marte è potenzialmente molto più grande di quanto ci si aspettasse, con un diametro di circa 3.600 chilometri, circa la metà delle dimensioni del pianeta stesso.

Tuttavia, le nuove ricerche suggeriscono che il nucleo sia in realtà più piccolo, con un diametro compreso tra 3.300 e 3.350 chilometri, e quindi il 30% più piccolo in volume rispetto alle stime precedenti. Inoltre, questa zona si è rivelata molto più densa di quanto si pensasse in precedenza, riducendo la quantità di elementi leggeri necessari nella sua composizione.

Questi risultati gettano nuova luce sulla comprensione del Pianeta Rosso, suggerendo la presenza di uno strato di roccia fusa ricca di silicio di circa 150 chilometri di spessore che circonda il nucleo di ferro liquido. Questo strato ha la capacità di riflettere le onde sismiche, piegando perché le stime precedenti sulla dimensione del nucleo erano errate.

I due studi però non sono d'accordo sulla densità e composizione di questo nuovo strato, aprendo la strada a future ricerche e discussioni. Ciò che è certo è che questa scoperta richiede una rianalisi e una reinterpretazione dei dati sismici raccolti negli ultimi quattro anni, con la promessa di ulteriori scoperte sulla struttura profonda del mantello e del nucleo di Marte.