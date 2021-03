La vita su Marte esiste in questo esatto momento? E dove?

In un commento su Nature Astronomy, la dottoressa Nathalie Cabrol, direttrice del Centro di Ricerca Carl Sagan all’istituto SETI per la ricerca della vita extraterrestre, si è discussa la presenza di vita su Marte.

Meno di un mese fa il rover Perseverance è atterrato sul Pianeta Rosso per studiare il cratere Jezero. Tra gli altri obiettivi della missione NASA, vi è anche la ricerca di tracce di vita su Marte.

La dottoressa Cabrol non solo dichiara che potrebbe esistere vita su Marte in questo momento, ma che potrebbe essere ben più presente e accessibile di quanto abbiamo mai pensato. In particolare, dichiara che finora abbiamo pensato alla possibilità di vita senza considerare l’evoluzione specifica del pianeta nel corso degli ultimi 4 milioni di anni. Bisogna considerare che Marte è divenuto un ambiente estremo, e difficilmente abitabile, molto rapidamente e capire esattamente come ciò sia accaduto.

In questo tipo di ambiente estremo, la presenza di acqua non è l’unica proprietà necessaria alla vita. Altri fattori, come la presenza di una sottile atmosfera, la radiazione ultravioletta, la salinità, l’aridità, le fluttuazioni di temperatura, giocano un ruolo fondamentale. Inoltre, bisogna cercare luoghi in cui tutti questi fattori vengono a combinarsi nella maniera corretta. Un po’ come la vita è nata solamente in particolari habitat sulla Terra, anche su Marte ci si dovrebbe concentrare sullo studio di biosfere specifiche. Insomma: "cercare l'acqua va bene, ma non basta".

La dottoressa suggerisce che l’habitat marziano ideale per la vita, potrebbe persino trovarsi sottoterra. Per trovare la vita su Marte sarà importantissimo raccogliere una quantità enorme di dati, che dovranno essere analizzati e compresi. Mentre l’esplorazione su Marte procede, bisogna includere nei piani aerospaziali tipi di missioni che si focalizzino sullo studio dell’astrobiologia.