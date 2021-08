La vita su Marte potrebbe esistere sotto la sua superficie: vediamo come

Esiste vita su Marte? Questa è la domanda che centinaia di scienziati si chiedono tutti i giorni e sono tanti gli studi che stanno cercando di rispondere al quesito. Sicuramente è esistita, almeno un tempo, ma sulla sua superfice - arida e fredda - attualmente sarebbe impossibile. Sotto la superfice, però, tutto cambia.

Nelle profondità della terra marziana, infatti, potrebbe esistere un ecosistema di vita microbica che sopravvive grazie all'attività chimica alimentata dalla radioattività; questo è quello che è stato affermato da un team internazionale di scienziati guidato dalla NASA e pubblicata sull'illustre rivista Astrobiology.

Ovviamente si tratta di uno studio molto speculativo, ma che potrebbe fornire alla NASA e ad altre agenzie spaziali nuove idee per trovare la vita passata (o presente) sul Pianeta Rosso. "L'ambiente con le migliori possibilità di abitabilità su Marte è il sottosuolo", ha affermato l'autore principale dello studio e scienziato planetario del Jet Propulsion Laboratory della NASA Jesse Tarnas.

Sulla Terra accade qualcosa di simile: i composti radioattivi sotterranei scompongono le molecole d'acqua per produrre altri composti che sostengono la vita come gas idrogeno e solfati. Questo processo ha sostenuto i microbi sotterranei sulla Terra per milioni di anni se non di più; la stessa cosa potrebbe accadere su Marte in base alla loro analisi dei meteoriti marziani e ai nuovi dati dei rover della NASA.

C'è, tuttavia, un componente mancante in questa equazione: l'acqua. Se dovesse esistere acqua nelle crepe e nei pori del sottosuolo marziano, allora il processo di radiolisi potrebbe teoricamente supportare i microbi. Sicuramente una possibile opzione da considerare in futuro, soprattutto se si dovesse trovare acqua nel sottosuolo marziano.