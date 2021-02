Su Marte si è da poco festeggiato il Capodanno: ecco la tua età sul Pianeta Rosso

Il 7 febbraio di questo mese su Marte è avvenuto il trentaseiesimo capodanno da quando abbiamo iniziato ufficialmente a contare quanto tempo passa sul Pianeta Rosso. Il tempo - ovviamente quello relativo - non passa allo stesso modo che sulla Terra... per quanto riguarda il passare dei giorni in base alla rotazione.

Sul nostro pianeta, infatti, misuriamo il giorno in 24 ore in base al tempo che impiega il Sole a tornare nel punto più alto del cielo; su Marte è verosimilmente la stessa cosa: un giorno solare marziano - chiamato "sol" -, dura 24 ore, 39 minuti e 35 secondi. Un anno marziano invece dura 668 sol, circa 687 giorni terrestri.

Ciò significa che un anno su Marte è 1,8 volte più lungo di un anno sulla Terra. Per capire l'età che avremmo se fossimo abitanti del Pianeta Rosso (così come sogna Elon Musk), non si deve fare altro che prendere la propria età e dividerla per 1,88. A tener conto dei capodanni passati sul pianeta abbiamo iniziato solo recentemente, per la precisione l'11 aprile 1955.

Sul "cugino del nostro pianeta", inoltre, le stagioni sono profondamente diverse. Sulla Terra sono dovute solo all'inclinazione del pianeta; Marte ha un'inclinazione di 25 gradi (il nostro pianeta "solo" 23,5 gradi), e c'è un'importante interazione con la forma dell'orbita, che fa sì che alcune stagioni siano più lunghe di altre.

Il prossimo capodanno marziano inizierà il 26 dicembre 2022... preparate lo spumante.