La vita su Marte? Gli ingredienti giusti si trovano nel sottosuolo

Gli scienziati stanno studiando Marte orami da tempo immemore ma non sono ancora riusciti a rispondere a una domanda esistenziale: esiste o è mai esistita la vita sul Pianeta Rosso? La risposta non è ancora arrivata, ma sono molti gli studi che hanno dimostrato che, un tempo, il mondo era abbastanza abitabile.

La vita esiste oggi? Non lo sappiamo, ma un nuovo studio condotto da dei ricercatori della Brown University afferma che i microbi potrebbero effettivamente esistere nel sottosuolo di Marte. Non si tratta di una nuova rivelazione, ma il nuovo documento afferma che le rocce nel sottosuolo potrebbero produrre gli stessi tipi di energia chimica della vita sotterranea della Terra.

Come sono arrivati a questa conclusione? Gli scienziati hanno studiato semplicemente i meteoriti marziani, pezzi di roccia marziana che sono atterrati sulla Terra dopo essere stati fatti esplodere dalla superficie dagli impatti. Analizzando la composizione chimica dei meteoriti, i ricercatori hanno determinato che se quelle rocce fossero in continuo contatto con l'acqua, produrrebbero lo stesso tipo di energia chimica che supporta le comunità microbiche sulla Terra.

Gli esperti, infatti, affermano che l'acqua sotterranea su Marte potrebbe esistere e le prove di questo sono state scoperte nel 2018. I risultati dello studio sono stati molto incoraggianti. Tutti gli ingredienti necessari sono stati trovati in abbondanza in diversi tipi di meteoriti marziani. Come facciamo a trovare questa vita? Questa è la parte difficile, poiché servirebbe una piccola sonda capace di scavare molto a fondo, più di qualsiasi altro rover o lander mai utilizzato fino ad oggi.