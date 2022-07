Su Marte saranno inviati molto presto altri due elicotteri

Dopo il lancio del rover Perseverance, la NASA ha testato per la prima volta su Marte l'efficienza del drone Ingenuity, con dei risultati davvero straordinari. Non è finita qui: visto il successo, l'agenzia spaziale americana intende inviare altri due elicotteri di classe Ingenuity a bordo del suo prossimo Sample Retrieval Lander.

Il piccolo elicottero, infatti, è durato molto di più del previsto, dimostrando una volta per tutte che l'uso di un dispositivo del genere sul Pianeta Rosso è un modo più che praticabile e funzionale per esplorare le lande dell'arido mondo, realizzando finora 29 voli di successo.

Vi starete chiedendo: "ma cos'è il Sample Retrieval Lander?". Molto semplicemente, stiamo parlando del veicolo spaziale - e missione - che dovrà riportare sulla Terra un campione del Pianeta Rosso. Un evento importante che sarà ricordato per molto tempo. Il rover Perseverance, infatti, ha già perforato 11 campioni da riportare sul nostro pianeta.

In questo frangente, quindi, i due elicotteri saranno usati come metodo secondario per recuperare i campioni. Dopo il trasporto, un braccio robotico sul lander caricherà i campioni in un Mars Ascent Vehicle (MAV), un piccolo razzo che potrebbe diventare il primo oggetto artificiale a decollare dalla superficie marziana.

Dobbiamo attendere fino al 2033 per la missione in questione, ma ne varrà sicuramente la pena!