Marte potrebbe essere morto a causa delle sue dimensioni planetarie

Marte è il prossimo grande passo che l'esplorazione spaziale deve raggiungere per consentire alla nostra specie di imporsi sulla vastità dell'universo. Per quanto sia relativamente vicino, creare una colonia sulla sua superficie potrebbe dimostrarsi molto utile, anche per le successive missioni.

Considerando la superficie del pianeta, tuttavia sono ancora molte le domande che si pongono gli scienziati. Per esempio, vi è mai esistita la vita? Il suo suolo può ospitare delle coltivazioni e da dove provengono le sue due calotte di ghiaccio?

Sfortunatamente, devono passare ancora un po' di anni affinché la nostra specie riesca a raggiungere la sua superficie con una missione umana, ma intanto gli scienziati si stanno già preparando per organizzare le prime spedizioni, considerando anche quali animali dovranno accompagnare gli astronauti. Non tutti i ricercatori che si interessano del pianeta rosso sono però convinti che sia conveniente spedire delle persone su questo pianeta, ritenendolo non in grado di ospitare la vita.

Tempo fa, un gruppo di scienziati della NASA ha per esempio indagato per quale ragione Marte appare (così) morto, seppur il suo aspetto non sia molto dissimile da alcuni deserti presenti sul nostro pianeta. Considerando poi la presenza di acqua allo stato fluido sulla sua superficie, centinaia di milioni di anni fa, è ancora più strano notare come tutta l'acqua rimasta si sia radunata ai poli, assumendo la forma del ghiaccio.

A risolvere questo paradosso sono stati le varie sonde che abbiamo mandato su Marte nel corso degli anni. I vari Spirit, Curiosity e Opportunity hanno analizzato, esplorato e sondato la superficie del pianeta, notando che un tempo Marte era favorevole alla vita. Qualcosa però ha danneggiato il suo ecosistema primordiale, tanto che oggi i microrganismi sono completamente assenti.

Anche se le moderne scoperte hanno permesso di stabilire che gli antichi alvei fluviali del pianeta rosso erano ricchi di sostanze presenti negli attuali organismi della Terra, sembra che Marte sia rimasto congelato al momento immediatamente successivo l'estinzione delle sue semplici forme di vita e a confermare questa ipotesi ci sono alcuni indizi prelevati dalle sue rocce.

Ad uccidere il pianeta è stato probabilmente il suo moto di rivoluzione, che con il tempo lo ha portato ad allontanarsi troppo dal Sole e dalla fascia abitabile del sistema solare, in cui è presente la Terra. Inoltre, le sue ridotte dimensioni planetarie (circa l'11% della massa terrestre) hanno fatto sì che la sua acqua, evaporando, si disperdesse direttamente nello spazio, non possedendo a differenza di Venere e della Terra di un'atmosfera in grado di trattenerla.

Questi fattori hanno giocato un ruolo molto importante nel processo di congelamento ed inaridimento della superficie, che cominciò a diventare inospitale quando l'acqua cominciò ad accumularsi nei punti più freddi del pianeta, ovvero i poli. I pochi organismi presenti vennero così sepolti sotto la sabbia, insieme alle loro molecole organiche, appena dopo essersi congelati, in attesa dell'arrivo dei rover e dei primi astronauti capaci di raccontare la loro storia.