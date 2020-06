Marte, la NASA testa il mini elicottero per l'imminente lancio: il video

Si stanno svolgendo gli ultimi preparativi per l'ormai imminente lancio di Perseverance. Tuttavia, non tutti sanno che ad "accompagnare" il rover della NASA ci sarà anche un mini elicottero.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal New York Times e come spiegato dalla stessa NASA sul suo blog ufficiale, l'Agenzia Spaziale statunitense sta testando questo "velivolo", chiamato Ingenuity (ma conosciuto anche come Mars Helicopter Scout), all'interno dei suoi laboratori. L'obiettivo è chiaramente quello di simulare le condizioni che ci saranno su Marte. Per questo motivo, la NASA sta testando il "mini elicottero" all'interno di una camera sperimentale a bassa pressione.

Sembra proprio che l'Agenzia Spaziale stia riuscendo nel suo intento, dato che gli ultimi test stanno dando risultati positivi. Tra le varie sfide che la NASA ha dovuto affrontare, c'è stata quella delle pale di Ingenuity, che "rimbalzavano" su e giù per via della bassa pressione. L'Agenzia Spaziale sembra essere riuscita a risolvere l'inconveniente utilizzato dei materiali più solidi per le pale.

Il "mini elicottero" partirà per il suo viaggio verso Marte il 20 luglio 2020, insieme al rover Perseverance. Se tutto andrà secondo i piani, l'arrivo dovrebbe avvenire il 18 febbraio 2021. Ingenuity verrà utilizzato per diversi "voli", fino a 5 nell'arco di 30 giorni. Grazie al Mars Helicopter Scout, la NASA potrebbe essere in grado di ottenere viste dall'alto inedite della superficie del Pianeta Rosso, aiutando l'Agenzia Spaziale a trovare dei punti interessanti. Pensate che dovrebbe trattarsi del primo "velivolo" più pesante dell'aria a volare su un altro Pianeta.