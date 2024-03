Marte potrebbe essere stato il luogo in cui è nata la vita nel sistema solare?

Da decenni le agenzie spaziali di vari paesi del mondo stanno cercando le tracce di vita extraterrestre sull'antica superficie marziana, ma una nuova teoria sta rivoluzionando completamente le ricerche planetologiche, proponendo Marte come il luogo d'origine della vita nel sistema solare.

Per quanto possa sembrare assurda, questa teoria si basa su alcune ricerche interessanti che comprendono gli studi di diversi scienziati, pubblicati qualche anno fa da Science Advances. Essi comprendevano l'analisi chimica di diversi meteoriti presenti sulla superficie del pianeta rosso, che sono stati identificati come condriti carboniose, ovvero asteroidi in grado di conservare al loro interno aminoacidi e acqua.

Visto che la scoperta della vita su Marte potrebbe rivoluzionare la storia dell'umanità, questo studio è stato particolarmente citato preso in considerazione dagli studi successivi, poiché permette agli scienziati di immaginare un nuovo scenario fino poco tempo fa non molto approfondito dalla ricerca.

"Per anni abbiamo immaginato che la vita potesse essere giunta sulla Terra tramite gli asteroidi" dichiararono al tempo gli astronomi coinvolti nella scoperta. "All'inizio della storia del sistema solare, anche Marte come la Terra fu però investita per milioni di anni da un grande numero di asteroidi, provenienti dalle periferie del sistema solare".

A differenza però del nostro pianeta - che in quel momento storico, più di tre miliardi di anni fa, aveva una crosta ancora troppo calda per ospitare la vita - Marte si era tuttavia già abbastanza raffreddato all'epoca, tanto che aveva una crosta solida che permetteva a molti elementi essenziali per lo sviluppo della vita di accumularsi, senza svanire tra i vapori rilasciati dal magma. Una volta caduto un asteroide, quindi, in teoria la crescita di microrganismi sulla sua superficie sarebbe potuta essere garantita maggiormente rispetto la Terra, essendo il pianeta rosso il luogo più adatto del sistema solare per sostenere la vita.

Per sostenere questa conclusione, gli scienziati hanno dovuto analizzare e datare 31 meteoriti marziani, arrivati sulla Terra grazie ai grossi impatti che hanno interessato il pianeta rosso nel corso della sua lunga storia, utilizzando fra l'altro gli isotopi di cromo per datarne l'epoca. Buna parte di questi meteoriti erano ovviamente delle condriti carboniose e hanno permesso agli scienziati di capire che gli impatti provocati dalla loro caduta hanno reso Marte anche molto ricco di acqua, oggi principalmente conservata sotto la superficie.



Paradossalmente, la vita sul pianeta rosso potrebbe persino in questo momento nascondersi sotto la superficie, una possibilità molto apprezzata dai ricercatori, che stanno prevedendo di spedire una missione umana su Marte.

