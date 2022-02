No, questo su Marte non è un gigantesco ceppo d'albero, ma un cratere

L'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell'agenzia spaziale russa Roscosmos ha catturato una bellissima immagine sul Pianeta Rosso: un gigantesco cratere d'impatto. La fotografia è stata rivelata recentemente, ma è stata scattata il 13 giugno 2021 nelle pianure settentrionali di Acidalia Planitia.

Dall'alto, il cratere sembra essere un gigantesco ceppo d'albero e sicuramente a prima vista sembra esserlo davvero. In realtà non si tratta di un arbusto gigante, ma il "fossile" rimasto dopo un impatto abbastanza importante sul Pianeta Rosso (a proposito, perché l'umanità non ha ancora raggiunto Marte?). La parola fossile non è stata messa lì per caso; lo studio di questi crateri, infatti, ci dà moltissime informazioni sul passato del corpo celeste.

Questa zona potrebbe essere piena di depositi ricchi di ghiaccio d'acqua che si sono creati molto tempo fa, secondo quanto affermato da una dichiarazione dell'ESA. In particolare, potrebbe essere stata l'inclinazione del pianeta, o asse di rotazione, a cambiare nel tempo e a permettere la creazione dei depositi.

L'inclinazione di un pianeta, infatti, causa cambiamenti stagionali; proprio per questo motivo avrebbe consentito la formazione di depositi di ghiaccio d'acqua a latitudini inferiori rispetto a quanto sarebbe possibile oggi. Gli anelli che vediamo nel "ceppo", in realtà, non sono nient'altro che crepe dovute ai cambiamenti ambientali nel tempo.

Vedete quante informazioni può darci una semplice fotografia? Proprio per questo i veicoli spaziali continuano ad esplorare i pianeti, così come il veicolo spaziale cinese che ci ha mandato un video incredibile di Marte.