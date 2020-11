Marte potrebbe ospitare dei laghi subglaciali: possiamo trovare la vita al loro interno?

Un lago subglaciale è un lago che si trova sotto il ghiaccio di una calotta e su Marte stiamo trovando sempre più prove dell'esistenza di queste formazioni. Un nuovo articolo, pubblicato recentemente su Nature Astronomy, rivela che il posto migliore per la vita potrebbe essere più di un chilometro sotto la sua superficie.

Il luogo più adatto per ospitare la vita è sotto la vasta calotta polare meridionale del Pianeta Rosso. Sulla Terra, laghi del genere sono stati scoperti anche in Antartide negli anni '70, dove ora se ne conoscono quasi 400. Il più grande di questi è il lago Vostok, lungo 240 km, largo 50 km, profondo centinaia di metri ed è situato a 4 km sotto la superficie.

Su Marte, sebbene l'acqua darebbe ai microbi un posto perfetto dove vivere, senza una fonte di energia di qualche tipo non potrebbero sopravvivere. Le reazioni chimiche tra l'acqua e la roccia potrebbero rilasciare un po' di energia (cibo) ma non abbastanza. Se ci fosse qualche eruzione vulcanica occasionale o una sorgente calda, che alimenta il lago, le nostre possibilità di trovare la vita aumenterebbero sostanzialmente.

A differenza di Europa ed Encelado (rispettivamente i satelliti di Giove e Saturno), sul Pianeta Rosso non abbiamo mai scoperto la presenza di questi fenomeni. Nonostante le nuove scoperte ci abbiano fatto rivalutare ancora una volta il "cugino della Terra", Marte non è uno dei luoghi più probabili in cui trovare la vita nel nostro Sistema Solare. All'interno di quest'acqua, però, potremmo trovare i resti esistiti tempo fa sul pianeta.