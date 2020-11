Marte potrebbe avere un 'pezzo di Luna' che gli orbita attorno

Una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Icarus, afferma che intorno a Marte potrebbe esserci un asteroide con una composizione molto simile a quella della Luna. Ma andiamo con ordine.

Intorno al Pianeta Rosso possiamo trovare gli "asteroidi troiani di Marte", un gruppo di rocce cosmiche che condividono l'orbita e il periodo orbitale del pianeta intorno al Sole. Per scoprire la composizione di queste pietre spaziali, un team internazionali con scienziati italiani, bulgari e statunitensi, ha utilizzato l'X-SHOOTER, uno spettrografo montato sul Very Large Telescope (VLT) dell'European Southern Observatory in Cile.

Eseguendo un confronto spettrale con altri corpi del Sistema Solare con composizione nota, un processo chiamato tassonomia, il team sperava di determinare se questo asteroide fosse costituito da materiale simile ai pianeti rocciosi come la Terra, o se è un pezzo di carbonio e materia ricca di acqua tipica del sistema solare esterno oltre Giove.

Uno dei troiani esaminati dal team era l'asteroide (101429) 1998 VF31. Qui gli esperti hanno scoperto che lo spettro non corrispondeva bene a nessun tipo particolare di meteorite o asteroide e, di conseguenza, ha ampliato l'analisi per includere spettri da altri tipi di superfici. Con loro sorpresa, gli esperti hanno scoperto che la migliore corrispondenza spettrale non era con altri piccoli corpi celesti, ma con il nostro vicino più prossimo, la Luna.

Da dove arriva un oggetto così insolito? Una possibilità è che 101429 sia solo un semplice asteroide, che ha acquisito il suo aspetto simile alla Luna attraverso eoni di esposizione alla radiazione solare, un processo chiamato "erosione spaziale". Oppure, semplicemente, l'asteroide potrebbe assomigliare alla luna perché proviene dal nostro satellite. In che modo? Un frammento di una collisione di un asteroide con la nostra "compagna" potrebbe aver raggiunto semplicemente il Pianeta Rosso.

Un terzo, e forse più probabile scenario, è che l'oggetto provenga da Marte stesso. Insomma, una nuova ricerca che, oltre a insegnarci qualcosa in più sul Pianeta Rosso, ci mostra anche un possibile modo per individuare gli asteroidi troiani della Terra (se esistono).