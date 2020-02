Marte è un pianeta sismicamente attivo: rilevati 174 terremoti

Nonostante Marte possa sembrare "morto", a causa delle condizioni superficiali che non permetterebbero a nessuna forma di vita di vivere, al suo interno il Pianeta Rosso sembra essere più vivo che mai. I ricercatori, infatti, hanno osservato diverse scosse di terremoto che si sono verificate sul pianeta per 10 mesi.

Ad effettuare la scoperta è stato il veicolo spaziale della NASA InSight, progettato per studiare la sismologia, la geofisica, la meteorologia e il magnetismo di Marte. Lo strumento è riuscito a catturare scosse potenti di magnitudine 3.0 e 4.0, che provenivano da 1.600 chilometri di distanza dalla Cerberus Fossae.

"Per la prima volta, abbiamo stabilito che Marte è un pianeta sismicamente attivo", afferma Bruce Banerdt, ricercatore principale di InSight. "E l'attività sismica è maggiore di quella della Luna." In tutto, il veicolo spaziale della NASA ha catturato 174 eventi sismici su Marte. Quest'ultimi si dividevano in due categorie: 24 grandi e molto distanti da InSight, mentre gli altri erano molto più piccoli e vicini alla superficie.

Ascoltare queste onde sismiche può dirci di più sull'interno del pianeta. Mentre le onde viaggiano attraverso l'interno di un mondo, la loro velocità e direzione cambiano quando colpiscono materiali con densità diverse. I dati, inoltre, stanno anche facendo luce sull'atmosfera e persino sul suo campo magnetico di Marte. Man mano che i "martemoti" continuano, InSight dovrebbe riuscire a costruire un quadro migliore della geologia del sottosuolo.