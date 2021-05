Marte potrebbe essere un pianeta ancora vulcanicamente attivo, secondo questo studio

È opinione diffusa che su Marte l'attività vulcanica sia stata molto presente tra i 3 e i 4 miliardi di anni fa, dando vita al complesso dei Tharsis Montes e a molteplici fiumi di lava fossilizzati. Secondo questo studio, il vulcanismo marziano potrebbe essere ancora presente.

Ricerche fatte negli anni passati ci hanno suggerito che il Pianeta Rosso avrebbe ospitato le ultime eruzioni vulcaniche circa 2.5 milioni di anni fa (quando sulla Terra era appena iniziato il Quaternario, l'era geologica più recente della preistoria e in cui viviamo attualmente).

Gli scienziati però hanno continuato a sondare i "fossili vulcanici" di Marte, scoprendo possibili prove di una eruzione risalente a soltanto 50.000 anni fa circa. "Questa è la più giovane eruzione vulcanica documentata su Marte, la chiave fondamentale che potrebbe dimostrare che il pianeta è ancora attivo vulcanicamente; tutto ciò è eccitante", ha detto l'autore principale dello studio David Horvath, scienziato planetario al Planetary Science Institute di Tucson, Arizona.

Utilizzando i dati dei satelliti in orbita attorno a Marte, i ricercatori hanno analizzato le pianure della Elysium Planitia, ed hanno scoperto un deposito vulcanico scuro, liscio, mai osservato prima. La sua dimensione si assesta intorno ai 13 chilometri di larghezza e si trova poco a sud dell'Elysium Mons e delle Fosse di Cerbero. Se queste zone non vi suonano nuove è perché lì vicino, a circa 1.600 km, si trova il lander InSight, attualmente in fase d'emergenza per il consumo energetico.

"Avevo guardato quest'area molte volte in passato, ma in qualche modo avevo sempre trascurato queste formazioni", scrive un altro coautore dello studio. "Una volta che questo strano deposito è venuto alla mia attenzione, ho capito che ci stava dicendo qualcosa di importante".

Ciò che rende ancor più eccitante la scoperta è che questo deposito sembra diverso da qualsiasi altro mai analizzato sulla superficie di Marte: somiglia molto più alle antiche eruzioni vulcaniche che si possono osservare sulla superficie della Luna e di Mercurio. Questo è dovuto al fatto che tale formazione sembra essere stata prodotta da un'eruzione "esplosiva" e non "effusiva".

Rimane il dubbio su cosa abbia scatenato la possibile recente eruzione in un pianeta quasi definitivamente morto per quanto riguarda l'attività vulcanica, e gli scienziati non escludono che possa anche essersi trattato di un impatto di una meteora a fare fuoriuscire il magma dagli strati interni del pianeta.

È noto che grandi e intense onde sismiche qui sulla Terra possono costringere la lava racchiusa sotto la crosta a venir fuori, come una sorte di "forte colpo di tosse del pianeta". Che lo stesso sia avvenuto su Marte? Di certo c'è molto i ricercatori si impegneranno in un'ulteriore analisi della zona, alla ricerca di altri indizi. Lo studio è stato pubblicato su Science Direct.