La vita su Marte potrebbe essere possibile proprio grazie alle radiazioni, ecco lo studio

Il pianeta Marte da sempre affascina il collettivo di scienziati e di amanti dello spazio: in molti, infatti, sperano di trovare i primi segni di "vita extraterrestre" proprio sul Pianeta Rosso e questo potrebbe essere possibile nonostante la pericolosa quantità di radiazioni proveniente dal Sole.

Secondo gli studi, Marte prima era piuttosto simile alla Terra ed era anche in possesso di un'atmosfera e di un campo magnetico discreto capace di schermarlo dalla maggior parte delle radiazioni solari dannose. Negli scorsi 4,2 miliardi di anni però, il pianeta deve essere andato incontro ad un impatto di dimensioni catastrofiche, che lo ha costretto a diventare il deserto gelido e inospitale che conosciamo oggi.

"Inospitale" fino ad un certo punto perché, nonostante tutti i cataclismi che si presentano sulla superficie, secondo un recente studio pubblicato su Astrobiology, ci sono buone possibilità di trovare forme di vita microbiche nel sottosuolo di Marte. La cosa più singolare è che nel sottosuolo del Pianeta Rosso non vi è una schermatura totale dalle radiazioni, ma anzi il filtraggio è appena accennato, e questo è un bene.

Proprio questo filtro non intenso potrebbe permettere alla radiazione di interagire e scindere le molecole presenti nel suolo - e se fosse confermata anche una discreta quantità di acqua - le comunità microbiche marziane potrebbero aver trovato un terreno utile dove sopravvivere.

Il processo sopra descritto prende il nome di "radiolisi" (scissione di molecole per via della radiazione). Non è un fenomeno nuovo o inesplorato, ma anzi gli scienziati lo conoscono bene da molti anni, tuttavia è la prima volta che uno studio pone le basi per quantizzare effettivamente la "vivibilità" del suolo di Marte grazie alla radiolisi.

La più grande incognita, come accennato prima, è che non è sicuro che il suolo del Pianeta Rosso abbia riserve d'acqua sufficienti per dare il via ad una discreta proliferazione batterica, e l'unico modo per scoprirlo sarà studiare i pezzi di roccia marziana precipitati qui sulla Terra oppure aspettare il ritorno dei preziosi campioni che in questo momento stanno per essere raccolti dal rover Perseverance.