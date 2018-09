Marte potrebbe aver ospitato la vita sotterranea tanto tempo fa

Marte è senza dubbio il pianeta che più affascina gli scienziati e studiosi, che sin dalla sua scoperta si sono chiesti se sia in grado di ospitare la vita. Gli studi sono ancora in corso e molte società come SpaceX stanno lavorando per colonizzare il Pianeta Rosso.

Un nuovo studio ha rivelato che la vita potrebbe prosperare sotto la superficie e che in passato Marte potrebbe averla ospitata, sempre a livello sotterraneo.

La ricerca è stata pubblicata su Earth And Planetary Science Letters e suggerisce che la vita su Marte sarebbe morta da molto tempo (nel caso in cui fosse esistita), ma anche che tempo fa le condizioni sotterranee erano ideali.

"Abbiamo dimostrato, basandoci su alcuni calcoli di fisica e chimici, che l'antico sottosuolo marziano probabilmente conteneva abbastanza idrogeno disciolto per alimentare una biosfera globale sotterranea" afferma Jesse Tarnas della Brown University, che ha firmato lo studio. "Le condizioni in questa zona abitabile sarebbero state simili ai luoghi sulla Terra dove esiste la vita sotterranea".

Il documento si concentra sulla ricchezza di idrogeno presente nel suolo marziano circa quattro miliardi di anni fa, insieme all'acqua di superficie. I ricercatori si sono basati su alcuni modelli climatici e dati provenienti dalle missioni su Marte per stimare quanto potrebbe essere stata grande la zona abitabile sotterranea. Nello studio si parla di uno strato denso vari chilometri.

Le condizioni, secondo i ricercatori, sarebbero state molto simili a quelle che consentono a piccoli organismi sulla Terra di prosperare. Aspetto importante è che le forme di vita sarebbero state protette dalla luce solare grazie alla terra.

Tarnas sottolinea però che lo studio non è in grado di fornire certezze assolute sulla presenza di vita sull'antico Marte, in quanto si parla semplicemente di condizioni favorevoli. Per le conferme di rito probabilmente bisognerà aspettare le future missioni.