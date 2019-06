Su Marte potrebbero esistere i fulmini, ma sono più deboli e rari di quelli sulla Terra

Gli scienziati hanno osservato le prime prove dei fulmini su Marte nel 2009, dopo aver rilevato le emissioni di microonde nate da una tempesta di polvere nel 2006. Tuttavia, i fulmini marziani potrebbero essere meno energetici e frequenti di quelli sulla Terra.

Le ricerche successive non sono riuscite però a raccogliere prove dell'esistenza di questi fulmini, nonostante i cinque anni di dati raccolti dalla sonda Mars Express e dei tre mesi di osservazioni da parte dell'Allen Telescope Array.

Per indagare sulla struttura di questi lampi marziani, gli scienziati si sono concentrati sul tipo di fulmine che le tempeste di polvere potrebbero generare. I granelli di sabbia e altre particelle nelle tempeste possono accumulare cariche elettriche attraverso "l'effetto triboelettrico", lo stesso effetto dietro l'elettricità statica.

Quando due oggetti si scontrano ripetutamente o si sfregano l'uno contro l'altro, la superficie di un materiale può rubare elettroni dalla superficie dell'altro, accumulando una carica.

Nello studio, gli scienziati hanno posizionato dei grani di basalto, una roccia vulcanica comune nella crosta di Marte, grandi da 1 a 2 millimetri su una piastra. La piastra vibrando per 30 minuti avrebbe dovuto generare carica triboelettrica.

Nel luogo dell'esperimento, i ricercatori hanno poi variato la pressione dell'aria, passando da 0,03 a 80 millibar. La pressione atmosferica media su Marte è di 6 millibar, con meno di 1 millibar nei picchi più alti e 10 millibar nelle valli profonde del Pianeta Rosso (sulla Terra la pressione atmosferica a livello del mare è di circa 1000 millibar).

Gli scienziati hanno poi scoperto che la carica elettrica difficilmente riusciva ad accumularsi a basse pressioni d'aria. In sintesi, "L'effetto triboelettrico sembra funzionare meno per i granelli di sabbia" ha affermato a Space.com Gerhard Wurm, uno scienziato planetario dell'Università di Duisburg-Essen in Germania.

Sulla Terra i raggi cosmici o le radiazioni ultraviolette del Sole possono generare la carica elettrica necessaria per il fulmine, ma su Marte questi meccanismi probabilmente non sono abbastanza forti, ha detto infine Wurm.

La NASA ha intenzione di mandare l'uomo su Marte entro il 2033, ma delle ricerche recenti hanno scoperto che sembra un'impresa impossibile, a causa delle radiazioni 700 volte più forti di quelle della Terra.