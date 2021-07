Su Marte le prove della vita potrebbero essere state spazzate via: ecco da cosa

Nonostante i riflettori siano puntati sul rover Perseverance, su Marte attualmente si trova anche Curiosity che recentemente, mentre stava studiando delle rocce sedimentarie ricche di argilla intorno al cratere Gale, un lago creato dall'impatto di un asteroide circa 3,6 miliardi di anni fa, ha scoperto qualcosa di interessante.

L'argilla viene considerata dagli addetti ai lavori un ottimo indicatore per trovare le prove della vita ed è anche un ottimo materiale per la conservazione di fossili microbici. Tuttavia, quando Curiosity ha prelevato due campioni risalenti a 3,5 miliardi di anni fa e distanti "solo" 400 metri l'un dall'altro, si è subito notato qualcosa di strano.

Un pezzo conteneva solo la metà della quantità prevista di minerali argillosi. Conteneva, al suo posto, una maggiore quantità di ossidi di ferro (per intenderci, quei composti che danno a Marte il suo caratteristico colore ruggine). Cos'è successo? Secondo il team dietro la scomparsa è coinvolta la salamoia, dell'acqua supersalata che è trapelata negli strati di argilla ricchi di minerali e li ha destabilizzati, spazzandoli via.

"Pensavamo che una volta formati questi strati di minerali argillosi sul fondo del lago nel cratere Gale, rimanessero tali, preservando il momento in cui si sono formati per miliardi di anni", ha dichiarato l'autore principale dello studio Tom Bristow, ricercatore presso l'Ames Research Center della NASA a Mountain View, in California. "In seguito, però, le salamoie hanno distrutto questi minerali argillosi in alcuni punti".

Il processo di trasformazione chimica qui descritto è chiamato diagenesi e potrebbe aver creato nuova vita sotto la superfice di Marte, ma cancellando alcune delle prove della vecchia vita presente sulla sua superficie. In questo caso, anche se le vecchie tracce di vita potrebbero essere state cancellate dall'acqua salata, le condizioni chimiche create potrebbero aver permesso alla vita di nascere al suo posto.

Sicuramente una scoperta molto interessante, che ci mostra l'intricata geologia di Marte.