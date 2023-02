Su Marte il rover Curiosity ha osservato un meteorite bellissimo

Su Marte il rover Curiosity sta ancora esplorando il pianeta... e lo sta facendo al massimo delle sue capacità esaminando l'unità contenente solfato sul Monte Sharp, il picco centrale del cratere Gale. Attualmente il robottino sta studiando un meteorite fatto principalmente di nichel e ferro chiamato con un simpatico nome: Cacao.

Il pezzo diroccia si distingue visivamente dai suoi dintorni perché è grigio scuro - rispetto allo scenario di colore rosso - e ha un aspetto decisamente metallico. Non solo: le forme lisce e arrotondate entrano in contrasto con evidenti segni dell'attraversamento dell'atmosfera.

Curiosity ha catturato le immagini il 27 gennaio 2023, ovvero il 3.724esimo giorno marziano della missione. I colori nell'immagine sono stati corretti dagli ingegneri NASA per corrispondere alle condizioni di illuminazione viste con gli occhi umani sulla Terra, così come potrete osservare al meglio in calce alla nostra notizia.

I solchi e le fosse della roccia metallica sono chiamati regmaglypts, si sono formati quando Cacao stava viaggiando attraverso l'atmosfera e sono creati da vortici di gas caldo. Sulla Terra, meteoriti come Cacao sono stati la prima fonte di ferro per l'umanità e le persone raccoglievano queste rocce quando potevano e ne ricavavano coltelli e altri strumenti, come ad esempio il pugnale "extraterrestre" del faraone Tutankhamon.

A proposito, sapete che recentemente è stata trovata un'inusuale composizione organica in un meteorite marziano?