Marte ruota sempre più velocemente e non sappiamo perché

Gli scienziati della Nasa hanno misurato la velocità di rotazione di Marte, scoprendo qualcosa di inaspettato. Per qualche motivo sconosciuto, i giorni sul pianeta rosso si stanno accorciando.

Il rover InSight ha esaurito la sua energia nel dicembre 2022 ma i dati acquisiti nei suoi quattro anni di attività hanno ci hanno dato molto su cui riflettere. In questo caso, gli scienziati hanno utilizzato le comunicazioni radio tra InSight e la rete Deep Space Network della NASA (la stessa che ha permesso di ristabilire le comunicazioni con Voyager 2). Misurando la variazione in frequenza delle onde radio, i ricercatori sono stati in grado di quantificare con precisione la velocità di rotazione di Marte, scoprendo che il pianeta sta accelerando di una frazione di millisecondo ogni anno marziano.

Un fenomeno del genere ma opposto è presente anche sulla Terra ed è dovuto all’interazione tra gli oceani e la Luna, che genera il fenomeno delle maree. Su Marte, però, non ci sono oceani, perciò questa accelerazione è dovuta a qualcos’altro.

Nello studio, pubblicato su Nature, gli autori avanzano alcune timide ipotesi. La causa dell’accelerazione potrebbe risiedere nella distribuzione interna della massa del pianeta, nel lento movimento delle calotte glaciali, oppure nella dinamica della tenue atmosfera marziana. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori ricerche per conoscere al meglio quello che è la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale.