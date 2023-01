Su Marte sono state scoperte delle pietre preziose

Secondo quanto riportato sulla rivista Journal of Geophysical Research: Planets, la NASA sembrerebbe aver trovato delle pietre preziose su Marte. Il cratere Gale, infatti, sembra brulicare di opali. La rivelazione è emozionante per diversi motivi.

Prima di tutto questa sembra essere una prova di vaste riserve d'acqua molto più recenti del previsto. Ciò significa che la scoperta potrebbe anche costringerci a riscrivere le teorie della possibile vita passata su Marte. In particolare, i ricercatori sembrano aver trovato quelli che sono stati definiti "aloni di frattura" di roccia di colore più chiaro nelle immagini scattate dal rover Curiosity in gran parte costituiti da opali.

"La nostra nuova analisi dei dati d'archivio ha mostrato una sorprendente somiglianza tra tutti gli aloni di frattura che abbiamo osservato molto più tardi nella missione", ha dichiarato l'autore principale Travis Gabriel, borsista post-dottorato presso l'Arizona State. "Vedere che queste reti di fratture erano così diffuse e probabilmente piene zeppe di opale è stato incredibile."

Gli opali si formano quando la silice viene sciolta in acqua. "È ragionevole aspettarsi che queste condizioni del sottosuolo potenzialmente abitabili si estendano anche a molte altre regioni del Gale Crater, e forse in altre regioni di Marte", continua Gabriel nella dichiarazione. "Questi ambienti si sarebbero formati molto tempo dopo che gli antichi laghi nel cratere Gale si erano prosciugati."

C'è ancora un'ottima notizia: poiché l'acqua e la silice che compongono l'opale possono essere separate in modo semplice, potrebbero potenzialmente servire come fonte d'acqua cruciale per i futuri astronauti.

Non ditelo ad Elon Musk.