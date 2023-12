Su Marte segni di attività vulcanica più recenti del previsto, cosa vuol dire?

Grazie a nuove immagini satellitari e radar in grado di scrutare all'interno del terreno, gli astronomi sono riusciti a scoprire diversi segni che indicano una recente attività vulcanica sul Pianeta Rosso. Nonostante l'aspetto tranquillo infatti, le cose sotto la superficie sembrano essere molto più movimentate.

Combinando questi dati con le ricerche effettuate in passato, il nuovo studio - sulla regione nota come Elysium Planitia - ha rivelato oltre ogni dubbio che la zona sia stata vulcanicamente attiva negli ultimi 120 milioni di anni; in particolare, è stata identificata un'attività risalente a soli 1 milione di anni fa.

Si tratta di un tempo davvero recente geologicamente, che lascia supporre che ci siano ancora eventi vulcanici in corso su Marte, da qualche parte sotto la crosta.

La superficie dell'Elysium Planitia è particolarmente interessante, poiché mostra i chiari segni della presenza di lava in antichità, venuta poi a contatto con acqua o ghiaccio. Sulla Terra gli scenari di questo tipo danno vita a sorgenti termali, spesso ricche di vita microbica; un dettaglio importante per la ricerca della vita sul suolo marziano.

I ricercatori hanno mappato in 3D l'intera regione, rivelando il modo in cui il paesaggio sia stato modellato da oltre 40 eventi vulcanici negli ultimi 120 milioni di anni. Alcuni di questi furono a dir poco epici e catastrofici, come l'eruzione che inondò la Rahway Valles con ben 16.000 chilometri cubici di basalto fuso.

Insomma, è chiaro come la regione dell'Elysium Planitia sia fondamentale per lo studio della storia geologica marziana, ma anche per scoprire la possibile presenza di acqua. Chissà se all'interno del pianeta il magma stia ancora modellando Marte?