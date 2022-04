Marte sorprende i ricercatori: ha molti più terremoti del previsto, ecco perché

Dopo la ricerca sulla velocità del suono su Marte che ha sorpreso gli scienziati, torniamo ancora una volta sul pianeta rosso per parlare di una nuova serie di analisi piuttosto interessante, che ha portato alla rilevazione di terremoti mai identificati prima sotto la superficie marziana.

L’attività in questione non era mai stata effettivamente prevista o valutata attentamente dai ricercatori alla luce dell’assenza di un campo magnetico su Marte, elemento che ha sempre suggerito una assenza di attività sul pianeta. Tuttavia, i dati offertici dal lander InSight della NASA a oggi ci consentono di realizzare un importante dettaglio: Marte sta rimbombando con molti terremoti.

Scendendo nel dettaglio, sulla base di nove modelli di terremoti noti sono stati rilevati 47 nuovi eventi sismici provenienti da una regione su Marte chiamata Cerberus Fossae. La maggior parte di questi nuovi eventi sismici sembrerebbe correlata al movimento della roccia fusa nel mantello marziano; in altri termini, sembrerebbe essere legata al movimento ripetitivo del magma e all’attività vulcanica del pianeta.

Come spiegato dal geofisico Hrvoje Tkalčić dell'Australian National University, “Abbiamo scoperto che questi terremoti si sono verificati ripetutamente in ogni momento del giorno marziano, mentre i terremoti rilevati e segnalati dalla NASA in passato sembravano essersi verificati solo nel cuore della notte, quando il pianeta è più tranquillo. Pertanto, possiamo presumere che il movimento della roccia fusa nel mantello marziano sia l'innesco di questi 47 terremoti appena rilevati sotto la regione di Cerberus Fossae”.

Ovviamente ora saranno necessarie nuove analisi per comprendere al meglio questi marsquakes, così da capire effettivamente cosa sta succedendo all’interno del pianeta.

Restando sul pianeta rosso, ecco come appare il rover Perseverance dallo spazio.