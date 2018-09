Marte e le sue Cerberus Fossae: ecco le spettacolari immagini dell'ESA

Le Cerberus Fossae sono una struttura geologica della superficie di Marte che si trova all'interno della regione vulcanica Elysium Planitiam, ovvero vicino all'equatore marziano. Nel dettaglio, si tratta di depressioni che si estendono per oltre 1000 chilometri in senso longitudinale. Ebbene, l'ESA ha appena diffuso delle immagini ad esse legate.

In particolare, nelle foto che potete vedere qui sotto, si può notare chiaramente la sabbia spinta dal vento presente nel cratere. Ricordiamo, infatti, che il Pianeta Rosso è coinvolto in una devastante tempesta di sabbia, che ha colpito Marte a livello globale.

Le immagini sono state catturate dalla sonda Mars Express dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), che è al suo quindicesimo anno in orbita. Pensate che, solamente durante la missione attuale, la sonda in questione è riuscita a scattare oltre 40.000 foto di Marte e a raccogliere parecchi dati utili legati alla sua atmosfera. Insomma, Mars Express è una fonte molto importante per l'ESA e per le Agenzie Spaziali in generale.

Tornando alla tempesta di sabbia, per via di essa lo scorso 12 giugno la NASA aveva perso il controllo del suo rover Opportunity. Il veicolo della NASA era andato fuori uso per via della mancanza di luce solare. Solamente dopo qualche settimana "Oppy" si è fatto vivo, ma la comunicazione non è ancora stata ristabilita al meglio e si calcola che ci vorranno ancora 40 giorni circa per ripristinare il tutto.