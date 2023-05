Su Marte sono state trovate le prove dell'esistenza di un fiume in piena

Gli scienziati hanno affermato questa settimana che il rover Perseverance potrebbe aver trovato i resti di un antico fiume su Marte. Sappiamo già che il Pianeta Rosso fosse pieno di acqua (e presumibilmente di vita) un tempo, ma adesso potremmo aver capito che alcuni di questi corsi d'acqua fossero molto più violenti di quanto si pensasse.

Mentre il rover si trovava sul bordo del cratere Jezero, quello che gli scienziati sospettano sia il letto di lago prosciugato, Perseverance ha portato all'attenzione dei ricercatori un "mucchio di roccia sedimentaria a forma di ventaglio alto 250 metri e che presenta strati curvi suggestivi di acqua che, un tempo, scorreva", secondo una dichiarazione della NASA.

Quindi, la scoperta fa presumere che un tempo su Marte ci fossero dei fiumi impetuosi. "[Le prove] indicano un fiume ad alta energia che sta trasportando molti detriti", ha affermato Libby Ives, ricercatrice post-dottorato presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, nella dichiarazione. "Più potente è il flusso d'acqua, più facilmente è in grado di spostare pezzi di materiale più grandi."

I dubbi sono ancora moltissimi: innanzitutto non sappiamo la forma del corso d'acqua, mentre gli strati di diversi depositi individuati da Perseverance sono anche "troppo alti per i fiumi sulla Terra", secondo quanto affermato Ives, e si estendono fino a 20 metri. "Ma allo stesso tempo, il modo più comune per creare questo tipo di morfologia sarebbe un fiume."