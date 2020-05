Su Marte trovate prove di fiumi antichi 3.7 miliardi di anni fa

Ormai sembra essere un fatto certo: Marte ad un certo punto della sua vita aveva acqua sulla sua superficie. Gli scienziati hanno ora trovato le prime prove di fiumi a lungo termine conservati in una parete rocciosa esposta sul Pianeta Rosso. Secondo il parere degli esperti, questi corsi fluviali assomigliano a quelli del nord Italia.

Utilizzando immagini orbitali ad alta risoluzione della superficie marziana, un team di scienziati ha scoperto il prodotto stratigrafico di fasce per canali fluviali in una sezione verticale esposta in un luogo chiamato Izola Mensa, sul bordo nord-occidentale del bacino dell'Hellas. La scogliera rocciosa è alta 200 metri e fornisce la prova di un antico paesaggio acquatico.

La scogliera ha rocce sedimentarie di 3.7 miliardi di anni e i suoi fiumi potrebbero essere stati attivi per oltre 100.000 anni di storia marziana. Gli scienziati affermano che le immagini ad altissima risoluzione consentono loro di "leggere" le rocce come se fossero in piedi vicino alla scogliera.

Gli strati obliqui suggeriscono antichi fiumi con profondità di diversi metri. Il team ritiene che esistesse un grande lago nell'emisfero sud marziano, nel cratere da impatto dell'Hellas, uno dei più significativi del sistema solare. Il team afferma di essere stato fortunato che la parete rocciosa fosse inclinata quanto bastava per consentire al satellite di fotografarla dal punto giusto.

Qualche volta ci sono delle buone notizie!